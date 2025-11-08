Oana Gheorghiu despre atacurile publice la adresa Asociației „Dăruiește Viața” – „ Este nedrept nu doar pentru mine” este nedrept nu doar pentru mine

Într-o declarație publică, vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre discuțiile aprinse din spațiul public referitoare la activitatea Asociației „Dăruiește Viața” și a fondurilor de care organizația a beneficiat.

„ Este nedrept nu doar pentru mine. Cred că ce se întâmplă acum este un atac la cetăţean, este un atac la cei 350.000 de oameni care au pus donaţii şi care au crezut cu toată fiinţa lor că banii ăia vor contribui la construcţia unui spital, iar spitalul ăla există. Astăzi, când vorbim, copii sunt trataţi acolo, sunt operaţi. Faptul că vin nişte oameni şi spun că eu am furat banii ăia, că i-am plătit vedetelor, e greu, e nedrept şi nu pentru mine, eu pot să duc asta, ci pentru aceia care au contribuit şi care, poate, se simt încă o dată minţiţi, dar ei sunt, de fapt, doar dezinformaţi. Sufăr pentru colegii mei, pentru toţi oameni care au muncit acolo şi sper că dacă au ceva cu mine să se întoarcă la mine şi să lase acest proiect, care a fost un proiect extraordinar care a mobilizat o Românie, să-l lase în pace. Oamenii pot să lupte cu mine, sunt ok, pot să fac faţă, dar îi rog să lase Dăruieşte Viaţă şi să lase spitalul pentru copii în pace!” a precizat Oana Gheorghiu, la Digi24.