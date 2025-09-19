Oana Gheorghiu, numită de președintele Nicușor Dan în Colegiul director al ANMCS

Oana Gheorghiu, vicepreședinta Asociației „Dăruiește Viață” a fost numită, prin decizie a președintelui Nicușor Dan, în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a aprobat desemnarea în calitatea de reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare, a doamnei Oana Clara Gheorghiu, vicepreşedinte al Asociaţiei «Dăruieşte Viaţă», pentru un nou mandat de 5 ani” se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Oana Gheorghiu, vicepreședinta Asociației „Dăruiește Viață” a vorbit public despre numirea făcută de președintele Nicușor Dan.

„ Nu îmi dă «putere» (sunt unul dintre cei 25 de membri ai Colegiului), dar îmi oferă oportunitatea de a ridica întrebări esenţiale despre sistemul de sănătate, despre felul în care se iau deciziile, despre rolul Colegiului Director (care, după părerea mea, funcţionează momentan mai mult ca un exerciţiu formal), despre misiunea ANMCS şi despre legea care o guvernează şi care ar trebui actualizată. Despre cum ar trebui să arate, de fapt, buna guvernanţă într-o astfel de instituţie”,

Oana Gheorghiu este iniţiatoarea unor proiecte care au avut ca rezultat construcţia primului Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului de Copii de la ”Marie Curie din Bucureşti”,