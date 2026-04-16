Ovarele polichistice, una dintre cauzele infertilității feminine VIDEO

Infertilitatea feminină poate avea neumeroase cauze. Una dintre ele este legată de sindromul ovarelor polichistice. Există un mecanism prin care această disfuncție provoacă infertilitatea.

Infertilitatea în cazul femeilor care suferă de ovare polichistice apare din cauza faptului că această disfuncție împiedică producerea ouvlației.

„De obicei nu există ovulație, chiar dacă apare menstruația, nu este obligatoriu ca ea să fie în urma unei ovulații. Dacă femeia nu ovulează, atunci evident nu avem cum să obținem un sarcină” susține dr. Carmen Ianiotescu, medic primar obstetrică ginecologie, supraspecializare în fertilizare in vitro, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Ovarele polichistice, o cauză a infertilității

În lipsa ovulației, chiar dacă menstruația apare, femeia este inferilă. Există însă anumite metode de tratament ce pot ajuta femeile să obțină totuși sarcina.

„În cazul sindromului de ovar polichistic există o secreție mai mare de estrogen de la nivelul țesutului adipos, este o fluctuație mare de hormoni, iar uterul își amintește că trebuie să se descuameze și apare sângerarea, fără ca menstruația să fie declanșată. Există și variante de tratament care pot declanșa menstruația și de a păcăli cumva uterul că este momentul să apară sângerarea menstruală” mai spune dr. Carmen Ianiotescu, medic primar obstetrică ginecologie, supraspecializare în fertilizare in vitro, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.