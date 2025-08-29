Pacient în stare gravă la spital din cauza virusului West Nile

Două noi cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost raportate de autoritățile sanitare în județul Timiș. Unul dintre pacienți se află internat în stare gravă la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara.

„În data de 28 august 2025, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Timiş a primit rezultatele probelor de laborator efectuate în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” Bucureşti, pentru doi pacienţi, în care este evidenţiată prezenţa virusului West Nile” potrivit unui comunicat de presă al DSP Timiș.

Ambii pacienți, un bărbat de 58 de ani și o femeie de 74 de ani, se află sub supraveghere medicală la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Bărbatul de 58 de ani primește însă îngrijiri medicale în secția ATI, fiind în stare gravă.

„ Primul caz în vârstă de 58 de ani este din localitatea Periam, Timiş, fiind internat în data de 13.08.2025 la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Dr. Victor Babeş ” din Timişoara. Pacientul este în stare gravă, a fost transferat pe secţia ATI. Nu se poate preciza dacă a fost inţepat de ţânţari sau dacă a folosit măsuri de protecţie împotriva acestora. Nu a fost transfuzat sau transplantat. Nu are istoric de călătorie” mai spune DSP Timiș, în același comunicat de presă dat publicității.