Parentingul sănătos. Cum îl descriu specialiștii VIDEO

Unii copii au părinți prea autoritari, iar alții foarte permisivi. Specialiștii susțin că între cele două atitudini trebuie să existe un echilibru. Acest echilibru a dat naștere unui nou stil de parenting, denumit „autoritativ”.

„Dacă ne uităm în trecut, majoritate am fost obișnuiți cu un stil autoritar, în care părintele deținea controlul suprem. Făceam ce ni se spune. Și ceea ce vedem astăzi este un stil permisiv în care părintele nu vrea să supere copilul sau fuge de emoțiile provocate de stările copilului. Echilibrul între aceste stiluri de parenting este ceea ce se numește „autoritativ” sau „democratic””, susține RALUCA ȘTEFAN, psiholog, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Principala caracteristică a parentingului modern este faptul că el combină fermitatea cu permisivitatea.

„Este exact această îmbinare între a știi să pui limite copilului , a fi suficient de ferm și a fi, în același timp, prietenul lui”, mai spune RALUCA ȘTEFAN, psiholog, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.