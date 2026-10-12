Părinții, sursa de inspirație pentru medicul George Jinescu VIDEO

Fiecare dintre noi își caută un model de urmat pentru viitoarea carieră profesională. De cele mai multe ori, părinții reprezintă această sursă de inspirație. Pentru medicul George Jinescu, specialist în chirurgie generală la Spitalul Euroclinic – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, părinții au reprezentat resortul de care a avut nevoie pentru a-și construi cariera.

Academicieni renumiți în România, părinții medicului George Jinescu i-au oferit ambiția și încrederea de a deveni doctorul care astăzi alină suferința oamenilor care îi cer ajutorul.

„Eu nu am avut idoli. Pe vremea copilăriei mele, copiii lipeau afișe cu cântăreți… Am avut modelul părinților care era destul de voluntar și de solicitant. Ei voiau performanță de la noi, ei fiind profesori universitari la Politehnică, academicieni amândoi. Trăiesc amândoi. Sunt membri ai Academiei de Științe Tehnice. Sunt niște personalități enorme. De aceea am și fugit de profesia lor, ca să pot să mă dezvolt. Fratele meu a îmbrățișat profesia lor și este, într-adevăr, o ștachetă înaltă. Este o presiune pe care o resimți, la teme, la lecții, la teze. Trebuia să dovedești, să performezi”, spune astăzi dr. GEORGE JINESCU, medic primar chirurgie generală, Sp. Euroclinic – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Relația cu părinții

Cu toate acestea, medicul George Jinescu susține că relația pe care a avut-o, în copilărie, cu părinții săi a fost bună.

„Relația cu părinții a fost bună. Am avut o copilărie fericită. Au fost partenerii noștri. A fost o relație foarte bună. Am fost norocoși”, adaugă dr. GEORGE JINESCU, medic primar chirurgie generală, Sp. Euroclinic – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.