Peste 300 de specialiști vor fi prezenți la Congresul Societății Române de Neurochirurgie

În perioada 17-20 septembrie, în Cluj-Napoca, se desfășoară cel de-al 50-lea Congres al Societății Române de Neurochirurgie. La această întâlnire sunt așteptați să participe peste 350 de specialiști români și din străinătate din domeniul neurochirurgiei.

„Anul acesta vom avea lectori de pe patru continente, congresul fiind gândit și structurat ca o întâlnire de colaborare cu toate asociațiile și instituțiile mari internaționale din domeniu. Va fi o oportunitate pentru toți neurochirurgii din această parte a Europei de a fi văzuți, de a împărtăși experiențe, cunoaștere și de a crea oportunități de colaborare și prietenii” susține prof. univ. dr. Ioan Ștefan Florian, președintele Societății Române de Neurochirurgie.

În cadrul evenimentului vor fi găzduite 130 de prezentări științifice, ce vor fi susținute de lectori internaționali. Principalele teme ale acestor prezentări vizează neurochirurgia vasculară, neuro-oncologia sau patologia spinală. La deschiderea oficială a evenimentului este așteptat să ia parte și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

