Durerea, simptomul principal că ceva se întâmplă cu articulația umărului VIDEO

Durerea este principala cauză care îi aduce pe pacienți în cabinetul medicului ortoped. În cazul umărului, până la instalarea durerii, există anumite semne pe care pacientul nu le ia în seamă.

„Durerea este cea care aduce pacientul la cabinet. Dar până la acest punct sunt niște schimbări. Problemele sunt mecanice, apare inflamația lent, apoi vine durerea și semnalizează pacientului să meargă la medic” susține dr. Gabriel Ștefănescu, medic primar ortopedie-traumatologie, Spitalul Euroclinic, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În momentul în care pacientul a ajuns la medic pentru că-l doare umărul, acesta beneficiază de investigații medicale în urma cărora se descoperă sursa durerii.

„Se fac o serie de investigații și descoperim sursa problemelor. Unele sunt mai complicatele, altele nu” mai spune dr. Gabriel Ștefănescu, medic primar ortopedie-traumatologie, Spitalul Euroclinic, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.