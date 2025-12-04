Primul spital cu RMN mobil există la Iași

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași este prima unitate medicală din România care dispune de un RMN mobil. Echipamentul permite realizarea de investigații imagistice în sala de operație sau în secția ATI.

„Pentru prima dată în România introducem un sistem RMN mobil. Este o premieră absolută, posibilă printr-un proiect de modernizare, în valoare de peste un milion de euro, finanţat de Ministerul Sănătăţii. Pentru prima dată, un spital din România poate realiza investigaţii imagistice de înaltă performanţă în timpul intervenţiilor neurochirurgicale, direct în sala de operaţie şi în terapie intensivă. Nu mai plimbăm pacienţii critici prin spital. Aducem tehnologia la ei. Acolo unde fiecare secundă contează” susține Alexandru Rogobete.

Potrivit medicilor ieşeni, noul RMN mobil oferă diagnostic rapid şi precis în cazuri neurologice acute şi postoperatorii, o integrare directă în fluxul operator, facilitând intervenţii mai eficiente. În acelaşi timp, RMN-ul mobil reduce timpul de diagnostic şi oferă creşterea şanselor de recuperare.