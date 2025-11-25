Repartizarea candidaților care au promovat Rezidențiatul s-a încheiat

Procesul de repartizare pe specialități și centre universitare pentru candidații care au promovat examenul de Rezidențiat s-a încheiat.

Pentru anul acesta au fost scoase la concurs peste 5,300 de locuri, dar 38 dintre ele au rămas neocupate.

„În aceastǎ searǎ s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat Concursul de Rezidenţiat — unul dintre cele mai importante momente pentru viitorul Sănătăţii din România. În total, au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi în medicină, medicină dentară şi farmacie — un efort naţional pentru a da şansa fiecărui tânăr să îşi urmeze drumul profesional” a transmis Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

2025 a fost anul cu cel mai mare număr de locuri pentru medicina de familie: o creştere de 25% faţă de anul trecut.

”O investiţie directă în prevenţie, în medicina primară şi în accesul pacienţilor la servicii medicale esenţiale. Pentru prima dată după mulţi ani, locurile nu doar că au fost suficiente, dar au şi rămas neocupate: 38 de locuri şi 1 post. O imagine clară a unei generaţii care are libertatea de a alege şi a unui sistem care, în sfârşit, poate oferi opţiuni reale şi corecte pentru începutul carierei medicale” a mai spus Alexandru Rogobete.