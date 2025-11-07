REȚETA SĂNĂTOASĂ cu ardei capia. Gust de toamnă, extra beneficii

Ardeiul capia este una dintre cele mai gustoase și mai sănătoase legume de sezon, având totodată și multe beneficii pentru sănătate. Bogat în vitamina C, antioxidanți și fibre, ardeiul capia poate fi baza unei mese ușoare și echilibrate. O rețetă simplă și sănătoasă cu ardei capia este cea de ardei copți cu usturoi și ulei de măsline, un preparat care combină gustul legumelor coapte cu aroma mediteraneeană fină oferită de uleiul de măsline.

Pentru această rețetă ai nevoie de ardei capia bine copți, de preferat roșii și cărnoși, câțiva căței de usturoi, puțin ulei de măsline extravirgin, o lingură de oțet de mere și un praf de sare. Poți adăuga și pătrunjel proaspăt tocat, pentru un plus de prospețime.

Prepararea este extrem de simplă. Ardeii se spală bine și se pun pe grătar sau în cuptor, la foc potrivit, până când coaja devine ușor înnegrită și se desprinde ușor. După ce s-au copt uniform, se scot într-un vas, se acoperă pentru câteva minute cu un capac sau cu o folie, apoi se curăță de coajă și de semințe. Ardeii curățați se așază într-un bol, iar peste ei se adaugă usturoiul zdrobit, uleiul de măsline, oțetul și sarea, amestecând ușor pentru ca aromele să se combine.

Rezultatul este un preparat sănătos, ușor și foarte aromat, care poate fi servit ca salată, garnitură sau chiar ca fel principal alături de o felie de pâine integrală. Rețeta cu ardei capia copți nu conține grăsimi nesănătoase, se prepară rapid și păstrează nutrienții importanți ai legumei, fiind ideală pentru o alimentație echilibrată.