Rolul examenelor imagistice în diagnosticul bolilor oncologice VIDEO

Foarte multe persoane trăiesc cu teama că un examen imagistic poate expune organismul la iradiere. Din fericire, aparatele utilizate astăzi emit cantități mici de radiații și pot fi folosite cu încredere. Mai mult, examenele imagistice au un rol semnificativ în depistarea bolilor oncologice.

„În cazul bolilor oncologice, examenele imagistice sunt esențiale. Mamografia, de exemplu, peste 45 de ani, odată la doi ani, orice femeie ar trebui să efectueze o mamografie„ susține dr. IOANA GHEONEA, medic primar Radiologie – Imagistică Medicală, Fost Președinte al Societății de Radiologie și Imagistică Medicală din România, Membru al Biroului Executiv al Societatii Europene de Radiologie invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Mamografia, de exemplu, este o investigație simplă care nu doare și care nu costă nimic. Acest examen imagistic este recomandat tuturor femeilor.

„Este o examinare simplă, care durează puțin și costuri reduse. Această analiză orice femeie trebuie să o facă” susține dr. IOANA GHEONEA, medic primar Radiologie – Imagistică Medicală, Fost Președinte al Societății de Radiologie și Imagistică Medicală din România, Membru al Biroului Executiv al Societatii Europene de Radiologie invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.