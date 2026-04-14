Rolul mișcării în lupta cu kilogramele. De ce o recomandă medicii VIDEO

În orice proces de pierdere în greutate este necesar să facem mișcare. Rolul mișcării este esențial pentru că ajută foarte mult musculatura. De aceea, indiferent de forma de mișcare pe care o alegem, important este ca ritmul să fie unul alert, iar exercițiile să nu depășească o 60 de minute în fiecare zi.

Alături de alimentația sănătoasă, mișcarea are rolul de a susține masa musculară. Mișcarea trebuie să fie constantă, în sensul că trebuie efectuată zilnic, într-un ritm alert.

„În orice proces de scădere ponderală este important să includem în programul nostru și mișcarea. Mușchiul îl menținem sau îl creștem prin aport de proteină și activitate fizică. Mers alert, urcat trepte, exerciții cu greutăți” susține dr. Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Rolul mișcării. Exerciții făcute acasă

Chiar dacă nu avem timp să mergem la sala de fitness sau să facem antrenamente într-un mod organizat, putem face mișcare acasă. Astăzi există multe aplicații, dar și echipamente sportive pe care le putem utiliza acasă. Iar medicii ne recomandă să le încercăm.

„Există acum aplicații și exerciții pe care le putem face acasă. Sunt gantere pe care le putem cumpăra acasă. Sau nu ai nicio ganteră. Iei niște sticle cu apă și le folosești pe post de greutăți” mai spune dr. Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.