România are 25 de centre de diagnostic și tratament pentru scleroza multiplă

Reprezentanții Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România (APAN) arată că în țara noastră există peste 25 de centre pentru diagnosticul sclerozei multiple, iar în România există 9000 de pacienți cu această boală.

„Din fericire, am ajuns la peste 25 de centre de diagnosticare şi tratament a sclerozei multiple. Asta înseamnă o evoluţie foarte bună în faţţă de ce era cu, nu ştiu, 7-8-10 ani, unde erau doar 15 centre. 6-7 sunt doar în Bucureşti De aceea deci lucrurile stau mai bine acum” susține Eduard Pletea, președintele APAN.

Registrul special al pacienților cu scleroză multiplă arată că în evidențele oficiale sunt 9000 de persoane cu acest diagnostic.

„Registrul de pacienţi e un subiect foarte controversat şi pus mereu pe masă pentru că este foarte important să ştim câţi pacienţi sunt ca să ştim care este nevoia reală a comunităţii. Din păcate nu avem aceste registre de pacienţi. Estimarea este că în tratament sunt aproape 8.500 de pacienţi în momentul de faţă, spre 9.000. Dar dar eu cred că, real, suntem undeva la 15.000 de persoane diagnosticate care sunt sau nu sunt în sistem, care au trecut printr-un tratament sau nu, pentru că unii poate aleg să urmeze tratamentul, alţii poate nu, alţii mai aşteaptă, alţii vor să mai vadă a doua, a treia, a patra, a cincea părere sau poate să se ducă în străinătate la alte variante” a mai spus Eduard Pletea.