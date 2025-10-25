România, țara europeană cu cel mai poluat aer

Potrivit unui raport oficial al Agenției Europene de Mediu, România are cel mai poluat aer din comunitatea europeană. Cele mai mari probleme le ridică indicatorul PM2,5 care, în țara noastră, înregistrează niveluri peste medii.

În țara noastră, concentrația medie de PM2,5 este 16. Alt țări cu niveluri ridicate sunt considerate Bulgaria (15), Cipru (15) și Polonia (15). Estonia are cel mai scăzut nivel, 4, potrivit Agenției Europene de Mediu.

PM2,5 face referire la particulele fine inhalabile cu diametrul mai mic de 2,5 micrometri. Aceste particule pot penetra plămânii și pot ajunge chiar în fluxul sanguin, provocând boli grave precum cancerul sau afecțiuni cardiovasculare.

În același timp, Organizația Mondială a Sănătății a impus statelor să facă demersuri pentru a nivelurile de PM12,5 din aer să nu depășească 5 µg/m³

