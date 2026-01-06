Românii și vaccinarea antigripală. Medic: Sunt mai multe persoane vaccinate, dar nu suficient VIDEO

Cea mai bună metodă de a preveni gripa o reprezintă vaccinarea. Datele oficiale arată că numărul persoanelor care s-au vaccinat în România împotriva gripei a crescut, însă nu este suficient. Este nevoie de mai mult pentru ca adevărata prevenție să-și facă simțită prezența.

„Datele sunt oarecum îmbucurătoare pentru că asistăm la o creștere a numărului de persoane vaccinate. Sunt peste 1,2 milioane de doze administrate, ceea ce reprezintă o creștere cu aproximativ 800.000 de doze față de anul precedent” susține dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, coordonator al grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Cele mai multe probleme apar în continuare în cazul persoanelor aflate la risc, avertizează specialiștii.

„Nu aș vrea să privim totuși această veste ca fiind pozitivă. Avem într-adevăr o creștere în ceea ce privește acceptarea vaccinării antigripale, dar este încă insuficient. De ce? Pentru că există o recomandare din partea Organizației Mondiale a Sănătății și a Comisiei Europene ca 75% din pacienții care se încadrează în anumite grupe de risc să fie vaccinați anual împotriva gripei, ori până la această cifră suntem departe” mai spune dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, coordonator al grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.