S-au împlinit 4 ani de la inaugurarea UPU Brașov. Peste 300 de mii de pacienți au primit îngrijiri medicale

FacebookEmailWhatsApp

Administrația județeană din Brașov anunță că s-au împlinit 4 ani de la inaugurarea UPU a Spitalului Județean de Urgență Brașov.

”Ziua de 7 aprilie, declarată Ziua Mondială a Sănătăţii, marchează patru ani de la inaugurarea Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, extinsă, modernizată şi dotată în urma unor ample proiecte investiţionale iniţiate de administraţia judeţeană şi implementate cu fonduri guvernamentale, europene şi locale”,potrivit Consiliului Judeţean Braşov, într-un comunicat de presă.

În perioada 7 aprilie 2022 – 7 aprilie 2026 s-au înregistrat în total 308.119 persoane care s-au prezentat la Urgenţa Spitalului Judeţean Braşov.

Pe ani, numărul de cazuri se prezintă astfel:

• 2022: 50.671 pacienţi trataţi (începând cu 7 aprilie);

• 2023: 72.902 pacienţi;

• 2024: 84.176 pacienţi;

• 2025: 85.095 pacienţi;

• 2026: 15.275 pacienţi (la zi).

”În urma investigaţiilor, mai mult de jumătate dintre persoanele care au apelat la UPU Braşov s-au dovedit a fi cazuri urgente şi aproape un sfert cazuri critice, ceea ce confirmă complexitatea şi volumul ridicat de activitate al acestei secţii, care fiinţează la cel mai mare spital public din judeţul Braşov din anul 2007”, a mai transmis sursa citată.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

De ce nemulțumirea continuă chiar și după ce am slăbit. Andrada Popa, fostă campioană la tenis, a explicat de ce kilogramele nu sunt întotdeauna problema EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro