S-au împlinit 4 ani de la inaugurarea UPU Brașov. Peste 300 de mii de pacienți au primit îngrijiri medicale

Administrația județeană din Brașov anunță că s-au împlinit 4 ani de la inaugurarea UPU a Spitalului Județean de Urgență Brașov.

”Ziua de 7 aprilie, declarată Ziua Mondială a Sănătăţii, marchează patru ani de la inaugurarea Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, extinsă, modernizată şi dotată în urma unor ample proiecte investiţionale iniţiate de administraţia judeţeană şi implementate cu fonduri guvernamentale, europene şi locale”,potrivit Consiliului Judeţean Braşov, într-un comunicat de presă.

În perioada 7 aprilie 2022 – 7 aprilie 2026 s-au înregistrat în total 308.119 persoane care s-au prezentat la Urgenţa Spitalului Judeţean Braşov.

Pe ani, numărul de cazuri se prezintă astfel:

• 2022: 50.671 pacienţi trataţi (începând cu 7 aprilie);

• 2023: 72.902 pacienţi;

• 2024: 84.176 pacienţi;

• 2025: 85.095 pacienţi;

• 2026: 15.275 pacienţi (la zi).

”În urma investigaţiilor, mai mult de jumătate dintre persoanele care au apelat la UPU Braşov s-au dovedit a fi cazuri urgente şi aproape un sfert cazuri critice, ceea ce confirmă complexitatea şi volumul ridicat de activitate al acestei secţii, care fiinţează la cel mai mare spital public din judeţul Braşov din anul 2007”, a mai transmis sursa citată.