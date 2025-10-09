Salvați Copiii: România, peste media europeană a violenței domestice

FacebookEmailWhatsApp

Salvați Copiii România arată că violența domestică atinge cote alarmante în România, depășind astfel media europeană. Astfel, în țara noastră, există cu 28,2% mai multe victime, în special femei, ale violenței domestice. În ultimele 12 luni, mai mult de una din 10 femei din România a fost victimă a abuzului fizic, sexual sau psihologic din partea partenerului său.

„Violenţa contra femeii este, în România, peste media din Uniunea Europeană, majoritatea covârşitoare a victimelor agresiunilor sexuale sunt femei şi rata de părăsire timpurie a şcolii este mai mare în rândul fetelor, cu consecinţe pe termen lung, în ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii. Aproape jumătate dintre mamele sub 15 ani din Europa provin din România. De Ziua Internaţională a Fetelor, Organizaţia Salvaţi Copiii România atrage atenţia asupra vulnerabilizării fetelor în România, mai ales în condiţiile unui mediu socio-economic precar şi a lipsei accesului la educaţie pentru sănătate” susțin specialiștii Salvați Copiii România.

Datele Salvați Copiii România mai arată că 40,2% dintre femeile din România au trecut prin experienţa violenţei fizice sau a ameninţării cu violenţa fizică şi/sau violenţa sexuală, de la vârsta de 15 ani, indiferent de agresor, peste media din Uniunea Europeană, de 30,7%. Ponderea femeilor din România victime ale violenţei fizice sau ameninţării cu violenţa fizică este de 28,2%, mai mult decât dublul mediei din Uniunea Europeană, de 13,5%. Mai mult de una din 10 femei din România (11,7%) a fost afectată de violenţa fizică, sexuală sau psihologică din partea partenerului în ultimele 12 luni.

Categorii: Maratoanele Medika TV
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

VIDEO Tratamente pentru piele specifice sezonului rece

Petele pigmentare sunt o problemă foarte des întâlnită. Îndepărtarea lor se realizează însă cu ajutorul unor dispozitive dermato-cosmetice și terapii, doar în sezonul rece. Medicii recomandă vizite la cabinet până…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta sănătoasă pentru planetă ar putea salva 15 milioane de vieți pe an, arată un studiu. Ce trebuie să mâncăm?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro