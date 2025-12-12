Sănătate orală înainte de sărbători VIDEO

Stomatologia decontată
Doar câteva săptămâni ne mai despart de Crăciun și Revelion, iar medicii ne recomandă să fim atenți la sănătatea orală. Înainte de debutul sărbătorilor poate ar fi bine să mergem și la cabinetul medicului stomatolog.

„Dacă ne ia durerea în această perioadă este destul de complicat. cei care se știu cu problemele dentare, gingivale sau care nu au neapărat simptomatologie dar nu au mai fost demult la stomatolog” spune dr. Ramona Hîrbu, medic specialist stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Și medicii intră în vacanță de sărbători, de aceea ar fi bine ca fiecare dintre noi să trecem pe la cabinetul lor pentru monitorizarea sănătății orale.

„ Ar fi indicat ca înainte de sărbători, când se știe că toată lumea este în vacanță ar fi bine să vină la un control și să prevenim problemele” mai spune dr. Ramona Hîrbu, medic specialist stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

