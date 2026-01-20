Sfaturi pentru părinți de la medicii stomatologi: Nu le insuflați frica de dentist copiilor VIDEO

Foarte mulți copii se sperie atunci când ajung pentru prima dată în cabinetul unui medic stomatolog. Specialiștii susțin că această frică este transferată de la părinți către cei mici. Pentru a evita această stare de anxietate, părinții trebuie să-I obișnuiască pe copii de la cele mai mici vârste cu atmosfera dintr-un cabinet de stomatologie.

„Fobia copiilor nu vine de la ei, vine de la familie, de la anturajul în care se învârt. Mijlocul cel mai eficient de a corecta acest lucru este o dată a împiedica ca să devină o obișnuință. Noi înșine trebuie să avem o atitudine corectă și vindecată, ca noi înșine să inspirăm copiii în tot ce ține igiena orală și prevenție. Nu trebuie să apelăm la alte tehnici pentru a-i scăpa de frică, pentru că ei nu suferă de nimic. Sunt perfecți” a explicat dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Prima vizită în cabinetul stomatologic a copilului trebuie să se realizeze încă de la momentul apariției primilor dinți. Astfel, copiii se vor familiariza mai ușor cu atmosfera din cabinet.

„Vizita la stomatolog a copilului ar trebui să înceapă de la erupția primului dinte pentru că încă din acel moment copilul trebuie obișnuit cu obiceiurile de igienă dentară” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medical”.