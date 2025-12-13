Viața construită pe internet ne îndepărtează de ceea ce cunoaștem despre sinele nostru. Socializarea pe internet are numeroase riscuri pentru emoțiile noastre. Înainte de like, share sau comment trebuie să avem grijă de imaginea noastră din viața reală.

Multe persoane nu mai reușesc să facă diferența între ceea ce e real și ceea ce se întâmplă pe internet. Iar asta ne afectează emoțiile. În viața reală nu mai știm să ne validăm emoțiile, să le trăim. Totul pentru că depindem de ceea ce se petrece pe internet.

Socializarea pe internet

Există mulți oameni pentru care realitatea înseamnă ceea ce se întâmplă pe rețelele sociale. De dimineață și până seara sunt prezente non stop pe rețelele sociale. Iar acest comportament nu este sănătos, spun specialiștii. Deconectarea cu lumea reală nu este benefică pentru psihic.

„Este un punct important și devine necesar, cel puțin din experiența mea profesională, mai ales de când oamenii sunt prezenți online. Sunt mulți oameni care din momentul în care se trezesc și dau drumul la aplicațiile online, e ca și cum invită toată planeta în capul lor, îu universul lor. În acel moment scade destul de puternic conexiunea cu propria ta persoană și începi mai mult să te gândești la ce se întâmplă în jurul tău” atrage atenția Anca Matei, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Sfaturi de la specialiști

Recomandarea specialiștilor este de a fi mai atenți la felul în care ne începem ziua. Trebuie să avem alte activități în primele 40 de minute, decât să aprindem telefonul și să navighăm pe internet.

„Eu le recomand oamenilor să fie atenți la felul în care își încep ziua și cum își încheie ziua. Măcar o jumătate de oră după ce se trezesc să nu verifice mesaje, email-uri și așa mai departe, ci să-și acorde timp pentru sine” mai spune Anca Matei, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Deconectarea de la realitatea înconjurătoare și prezența constantă în mediul virtual atrage după sine dependența de internet.