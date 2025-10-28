Sorin Grindeanu cere retragerea propunerii Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier

În această seară, într-o postare pe rețelele sociale, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu, co-fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, din funcția de vicepremier.

În opinia lui Grindeanu, numirea Oanei Gheorghiu în această funcție ar putea periclita relațiile pe care România le are cu Statele Unite ale Americii.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!” a declarat Sorin Grindeanu, pe contul său de Facebook.

Declarația lui Sorin Grindeanu vine în contextul în care, în februarie, pe fondul tensiunilor apărute la Casa Albă în urma vizitei pe care a efectut-o Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, Oana Gheorghiu l-a numit „golan” pe președintele Donald Trump.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om” a scris Oana Gheorghiu pe Facebook, în februarie 2025.