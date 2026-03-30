Spitalul CF Ploiești, preluat de Consiliul Județean Prahova

Spitalul CF Ploiești a fost preluat din administrarea Ministerului Transporturilor și trecut în grija Consiliului Județean Prahova. Ministrul Sănătății susțin că acest transfer nu va aduce modificări în structura unității medicale.

„În Ordonanţa de Urgenţă pe care Ministerul a promovat-o anul trecut în decembrie scrie negru pe alb – asta pentru a-l linişti pe domnul manager şi a nu-l mai provoca să facă o organizare de protest, aşa cum a fost data trecută – legislaţia este foarte clară şi anume spitalul nu îşi schimbă structura, personalul medical nu poate fi redistribuit sau dat afară sau mutat în altă parte, iar scopul clădirii şi obiectul de activitate nu pot fi modificate. Se schimbă doar ordonatorul de credit din Ministerul Transporturilor în Consiliul Judeţean” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ministrul precizează că, de altfel, având în vedere criza de personal medical „ar fi absurd” ca unii medici să fie concediaţi.

Ministrul a subliniat că resursa umană a unităţii care s-a aflat ani de zile în administrarea Ministerului Transporturilor „rămâne aceeaşi”, iar spitalul ar avea chiar nevoie de resursă umană suplimentară.

Alexandru Rogobete a adăugat că România a rămăs, la nivel european, singura ţară în care Ministerul Transporturilor mai avea în administrare infrastructură medicală.a