Spitalul Colțea, mesaj către premierul Bolojan: „Solicităm rămânerea Spitalului Clinic Colţea ca spital monoprofil hemato-oncologic”

Reprezetanții Spitalului Colțea din București solicită premierului Ilie Bolojan reanalizarea criteriilor de încadrare în categoria spitalelor de importanță strategică. Unitatea medicală susțin că a fost „complet ignorat ansamblul specializărilor critice: oncologie, ORL oncologică şi hemato-oncologie”.

conducerea unităţii medicale solicită revizuirea şi completarea prevederilor art. 6, lit. b), astfel încât acestea să reflecte în mod real situaţiile existente.

”În prezent, în art. 6, lit. b) din Hotărârea de Guvern – secţiune în care se încadrează Spitalul Clinic Colţea – este complet ignorat ansamblul specializărilor critice: oncologie, ORL oncologică şi hemato-oncologie, specializări care reliefează în mod evident necesitatea integrării acestora în actul normativ, în considerarea importanţei lor strategice. Menţionăm faptul că Spitalul Clinic Colţea funcţionează ca unitate de primă linie în sistemul de urgenţă, fiind primul spital cu adresabilitate din Municipiul Bucureşti pentru cazurile de oncologie şi ORL oncologică. La nivelul spitalului, funcţionează şi Centrul de Excelenţă în Chirurgia Oncologică Cervico-Facială „Prof. Dr. Cristian Radu Popescu”. De asemenea, numeroase spitale judeţene din regiunea Moldovei şi sudul României direcţionează cazuri de urgenţă oncologică ORL către unitatea noastră”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, Spitalul Clinic Colţea este spitalul cu cea mai ridicată complexitate în chirurgia oncologică ORL din România şi funcţionează conform Planului Naţional de Prevenire şi Combatere a Cancerului în România, în acord cu Legea nr. 293/2022.

”În acest context, este justificat să solicităm clarificări cu privire la motivele reale care au condus la excluderea şi declasificarea din categoria spitalelor cu nivel de competenţă foarte înalt IM, unde ne situam încadraţi în prezent prin OMS nr. 1408/2010. Specialitatea ORL este esenţială în managementul urgenţelor respiratorii, al hemoragiilor şi al traumatismelor cervico-faciale, fiind integrată în fluxul de urgenţă al spitalului. Existenţa şi funcţionarea în regim 24/24 a secţiilor ATI, radiologie, CT şi laborator, în condiţiile în care institute de renume, incluse în lista strategică, nu asigură linii de continuitate şi gărzi în aceste specialităţi, ne îndreptăţeşte să solicităm rămânerea Spitalului Clinic Colţea ca spital monoprofil hemato-oncologic în lista şi criteriile prevăzute la art. 6, lit. b), ca spital strategic. Din punct de vedere al istoricului unităţii, fără o legătură directă, dar cu rol de contextualizare, Spitalul Clinic Colţea a fost spital de primă adresabilitate în evenimente istorice majore şi situaţii de catastrofă, precum Cutremurul din 1977, Revoluţia din 1989, incendiul din clubul Colectiv şi pandemia COVID-19”, subliniază conducerea spitalului.