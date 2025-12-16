„Super-gripa” și protecția pe care ne-o poate oferi vaccinul antigripal

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„Super-gripa” a generat un val de îmbolnăviri în Europa, fiind semnalate cazuri și în România. Experții în sănătate publică insistă asupra vaccinării antigripale, având în vedere faptul că tipul de tulpină aflat în prezent în circulație în acest sezon este conținut în vaccinul antigripal disponibil și în țara noastră.

„Tot ce avem din literatura de specialitate confirmă că această subcladă a tipului de tulpină H3N2 este conţinută de vaccinul sezonier care este disponibil în România, că acest vaccin conţine şi alte tulpini pentru care s-a făcut estimarea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii că vor fi tulpini circulante în acest sezon şi, ca atare, probabil că va avea o eficacitate estimată, comunicată de producători la 70-75% la persoanele vaccinate. Vaccinul este probabil singurul mijloc eficace pentru prevenire şi este un mijloc ştiinţific, iar România face eforturi foarte mari pentru a avea aceste vaccinuri disponibile” atrage atenția Ioana Stăncel, expert în sănătate publică.

De asemenea, Ioana Stăncel a explicat și care sunt simptomele pe care le are „super-gripa”.

„Avem cazuri, au fost confirmate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, de Centrul Naţional, pacienţi cu această tulpină nouă, care este tulpina din clada D, A H3N2, o tulpină care se transmite cu o contagiozitate mult mai mare, care vine cu fenomene de simptomatologie clinică vulcanică, respectiv cu dureri musculare foarte mari, o stare de oboseală foarte mare, cu afectare respiratorie a căilor aeriene superioare” a mai spus Ioana Stăncel.

Categorii: Exclusiv
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