Tratament și diagnostic pentru bolile tropicale, într-o singură unitate medicală din România VIDEO

Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București este singura unitate medicală din țară care oferă acces la servicii medicale destinate medicinei călătoriei sau bolilor tropicale. Această specialitate funcționează în cadrul spitalului de peste 50 de ani.

„Acest capitol de boli de import și medicina călătoriei reprezintă un subiect fierbinte și bun pentru noi. Avem o experiență foarte mare și trebuie precizat că de acum 50 de ani de când s-a înființat clinica de boli infecțioase și tropicale, acest profil a fost unic în țară și așa a rămas. La acel moment, în România, exista un număr mare de studenți străini, în special africani care veneau să studieze în România, iar patologia acestora trebuia investigată de cineva” susține prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Unitatea medicală a reușit să dezvolte această latură dedicată medicinei de călătorie.

„În acest moment, noi avem în spital capacitatea de tratament și diagnostic a bolilor tropicale și de import. În același timp, avem și un cabinet de profilaxie pentru medicina de călătorie” mai spune prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.