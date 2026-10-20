Tratamente care ameliorează căderea părului la menopauză VIDEO

Menopauza aduce modificări seminificate în organism, iar una dintre consecințele acestei etape a vieții este reprezentată de căderea părului.

Căderea părului la menopauză poate fi prevenită sau ameliorează cu ajutorul unor tratamente dermato-cosmetice.

„Se pot face injecții cu polinucleotide. Sunt extrem de benefice preparatele topice pe bază de minoxidil, în diverse concentrații. Se poate pune cremă anestezică, dar nu este o procedură dureroasă”, susține dr. IULIANA LUPU, medic primar dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Pacientele nu trebuie să se teamă de durere. Toate procedurile injectabile din cabinetul dermato-cosmetic se realizează sub efectul unor produse anestezice.

„Toate tratamentele făcute în cabinetul de dermatologie sunt realizate cu ajutorul cremelor anestezice”, mai spune dr. IULIANA LUPU, medic primar dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.