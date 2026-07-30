Tratamentele stomatologice aplicate în România și preferate de pacienți străini. Explicațiile medicului Lorelei Nassar VIDEO

Turismul medical, mai ales în stomatologie, se practică de ani buni și în România. Clinicile stomatologice oferă tratament de specialitate tuturor străinilor care apelează la serviciile lor.

Acordarea serviciilor stomatologice pentru străini nu se face oricum. Există o procedură bine stabilită pe care atât pacienții, cât și clinicile o respectă.

„Oamenii nu pleacă într-o țară străină și se decid pe loc ce intervenții au nevoie. Oamenii nu-și vor rupe din bugetul de vacanță pentru a-și face o reabilitare complexă, cu atât mai mult cu cât orice lucru de acest gen, precum inserția unui implant, vor fi însoțite de un disconfort și de o gaură în buget. Totul de petrece cu o perioadă de pregătire. Se face o programare online, pacienții își aleg clinica unde vor să beneficieze de tratament. Ei vin pentru o perioadă scurtă de timp, vor să vadă și puțin din România, iar noi trebuie să manageriem aceste lucruri astfel încât, la coborârea din avion, trimitem pe cineva să-i aștepte” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Înainte de a ajunge în țară, pacienții trimit clinicilor toate datele lor medicale, inclusiv radiografii sau tomografii dentare.

„Noi primim dinainte radiografii, scrisori medicale, dacă este cazul, tomografii dentare, dacă este cazul, și pe baza acestora elaborăm un plan de tratament ce cuprinde toate etapele. În prima etapă se discută, apoi se aplică tratamentul” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.