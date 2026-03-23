Trebuia să devină profesor, dar a ales medicina. Dr. Vlad Brașoveanu: „Dumnezeu m-a îndrumat către această meserie”

Medicul Vlad Brașoveanu a făcut parte din primele echipe de specialiști români care au realizat transplanturi hepatice la copii și adulți. Coordonează și astăzi aceste echipe și se implică în realizare celor mai complexe proceduri chirurgicale. Cu toate acestea, parcursul său profesional ar fi trebuit să ia altă traiectorie, aceea de dascăl. Medicul recunoaște astăzi că Dumnezeu i-a schimbat însă destinul și a decis să îmbrace halatul alb.

„Fiecare dintre noi se naște cu ceva talent, unii în sport, unii în artă, unii în medicină. Probabil că Dumnezeu mi-a dat acest talent în chirurgie. Am ajuns cumva întâmplător și chiar vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a îndrumat către această meserie. Este foarte grea, dar e și foarte frumoasă” susține prof. dr. Vlad Brașoveanu, medic primar chirurgie generală cu competențe în chirurgia hepatică și laparoscopică, directorul Centrului de Chirurgie Hepatică și Transplant – Institutul Clinic Fundeni, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Originar din Basarabia, dr. Vlad Brașoveanu ar fi trebuit să urmeze exemplul părinților săi și să devină profesor. A ales însă să devină medic, studiind medicinala Chișinău.

„Părinții mei au fost profesori, mama profesoară de biologie și cumva părinții doresc ca odraslele lor doresc să le urmeze exemplul. O întâmplare nefericită mi-a schimbat destinul și iată că am studiat Medicina. Am fost absolvent al ultimei promoții la Institutul de Medicină și Farmacie din Basarabia, Chișinău. Am fost ultima promoție care am terminat facultate într-o limbă străină” mai spune prof. dr. Vlad Brașoveanu, medic primar chirurgie generală cu competențe în chirurgia hepatică și laparoscopică, directorul Centrului de Chirurgie Hepatică și Transplant – Institutul Clinic Fundeni, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.