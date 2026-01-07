Trucuri simple pentru curățarea nasului copiilor VIDEO

În această perioadă, copiii sunt tot mai expuși riscului de a face gripă sau viroză. Răcelile provoacă o supraîncărcare cu secreții a căilor respiratorii superioare. Nasul trebuie menținut curat, de aceea eliberarea secrețiilor este esențială.

Dacă în cazul copiilor mai mari, aceștia pot fi învățați să-și sufle nasul singuri, cei mici trebuie ajutați de părinți. Există soluții practice prin care adulții pot face asta.

„În cazul copiilor mici care nu pot să-și sufle singuri nasul, eliberarea căilor respiratorii superioare se face cu ser fiziologic sau cu un spray cu apă de mare. Sunt două tipuri, izoton pentru vârstele mai mici și hiperton, cu ceva mai multă sare, pentru vârstele mai mari” spune dr. Mihaela Niță, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ulterior, după aplicarea serului fiziologic sau a spray-ului cu apă de mare, este necesară îndepărtarea secrețiilor cu ajutorul unui dispozitiv numit batista bebelușului.

„Facem partea acesta, iar secrețiile vâscoase încep să se fluidizeze de la această etapă și le aspirăm cu batista bebelușului” mai spune dr. Mihaela Niță, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.