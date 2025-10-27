Vaccinarea, singura metodă sigură de a preveni gripa

Într-un mesaj public, medicii Spitalului CF Timișoara recomandă vaccinarea antigripală drept singura metodă de prevenție a infectărilor cu virusurile care provoacă gripa.

Specialiștii unității medicale din Timișoara susțin că serul antigripal conține forme atenuate și inactivate ale virusului și nu poate provoca boala. Rolul vaccinului este de a stimula sistemul imunitar să producă anticorpi specifici cu rolul de a neutraliza virusul în momentul în care pătrunde în organism.

„ Pentru că virusurile gripale suferă mutații de la un sezon la altul, vaccinul este actualizat în fiecare an, astfel încât să corespundă tulpinilor circulante. De aceea, se recomandă vaccinarea anuală, în lunile octombrie–noiembrie, înainte de debutul sezonului gripal.Vaccinarea scade riscul de îmbolnăvire, reduce probabilitatea de a dezvoltă forme severe de boală, diminuează intensitatea simptomelor și durata gripei, protejează persoanele vulnerabile din jur.” susțin specialiștii Spitalului Clinic CF Timișoara.

Vaccinarea este recomandată tuturor persoanelor cu vârstă de peste 6 luni, fiind importantă pentru categoriile cu risc crescut – vârstnici, gravide, copii mici, pacienți cu afecțiuni cronice pulmonare, cardiace sau diabet zaharat.