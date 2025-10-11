Vaccinul antigripal, în farmacii. Start la imunizare pe 15 octombrie

Vaccinul antigripal a fost deja adus în farmaciile din România, iar campania de vaccinare va începe oficial pe 15 octombrie, după cum a anunțat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

„ Vaccinul antigripal este disponibil în majoritatea farmaciilor, a început furnizarea lui încă de la mijlocul lui septembrie. Stocul este suficient” susține Alexandru Rogobete, într-o declarație pentru Digi24.

Deși vaccinul poate fi deja achiziționat, campania de vaccinare pentru sezonul rece 2025-2026 va debuta însă pe 15 octombrie.

„ Campania oficială de vaccinare începe la 15 octombrie, nu ar trebui să fie probleme” a mai spus Alexandru Rogobete.