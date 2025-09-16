VIDEO Alimentația nesănătoasă, principalul factor de risc al diabetului la copii

Cu mai bine de 20 de ani în urmă, medicii învățau despre diabetul la copii doar în cărțile de specialitate. Astăzi, tot mai mulți copii suferă de diabet, din cauza alimentației nesănătoase pe care o consumă în fiecare zi. Diabetul nu doare, dar are consecințe negative multiple asupra organismului.

„Când eram la școală învățam că în cazul copiilor cel mai des întâlnit tip de diabet este diabetul de tip 1, dar din păcate, în ultimii ani, diabetul de tip 2, care are la bază obezitatea, este tot mai întâlnit la copii” susține dr. Anca Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ceea ce declanșează diabetul de tip 2 la copii, ca și în cazul adulților, este obezitatea. Creșterea nesănătoasă în greutate este determinată de alimentele intens procesate și care conțin zahăr și grăsimi în exces.

„Când vorbim de diabetul de tip 1 avem o anumită anumită autoimunitate. Însă la tabetul de tip 2 putem facem mult, pentru că acolo stilul de viață care generează obezitatea se asociază cu creșterea rezistenței la insulină” mai spune dr. Anca Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Sfatul specialiștilor către părinți este de a le explica copiilor ce înseamnă un regim de hrană sănătos care nu trebuie să conțină alimente de tip fast-food. De asemenea, mișcarea joacă un rol important în menținerea unei greutăți în limitele normale.

„Trebuie să-i învățăm pe copii să mănânce corect, să se miște corect și să managerieze stresul” mai spune dr. Anca Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.