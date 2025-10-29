VIDEO Ce este mamografia și ce beneficii are

Mamografia este una din metodele de diagnostic pentru cancerul de sân. Deși presupune expunerea la raze X, cantitatea de radiații care ajunge în corp este infimă și nu poate provoca alte probleme medicale.

„Mamografia este o metodă de a analiza sânul în profunzime, de a vedea ceea ce nu putem palpa și ea se face cu ajutorul razelor X. Este o metodă care iradiază, dar trebuie să spun că iradierea este extrem de mică, comparabilă cu un zbor de 10 ore cu avionul. Pentru că iradierea este extrem de mică, teama nu se justifică” susține dr. Adriana Cojocaru, medic primar radiologie imagistică medicală, Centrul Medical Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Medicii susțin că mamografiile se realizează în baza unor recomandări și ghiduri medicale, doar de către specialiști.

„Nimeni nu va recomanda mamografii în exces. Se fac tot timpul când este nevoie și cât este nevoie. După o anumită vârstă trebuie făcută din mai multe motive, ci pentru că atunci aduce beneficiul maxim„ mai spune dr. Adriana Cojocaru, medic primar radiologie imagistică medicală, Centrul Medical Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.