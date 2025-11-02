VIDEO Cristian Brancu, prezentator TV: „În fiecare om există o poveste cu o morală bună”

În fiecare zi, la televizor, vedem zeci de oameni care spun povești. Criticați sau apreciați, aceștia ne influențează într-un fel sau altul viața. Realizatorul Prima TV, Cristian Brancu, este de părere că fiecare dintre oamenii pe care îi vedem pe sticlă poate avea o poveste de viață din care putem învăța lucruri bune.

„Am lucrat și cu oameni care, poate nu au înțeles ce vreau eu să fac, dar am avut motivația de a spune un lucru, iar în general cei care au încercat să mă schimbe în rău nu au reușit, pentru că nu m-a ajutat niciodată fața să fac lucruri pervertite din punct de vedre al mesajului. În fiecare om există o poveste care are o morală bună și care trebuie spusă, dă-l la o parte dar caută ce bun acolo” a declarat Cristian Brancu, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Emoția dinaintea live-ului

Contactul cu publicul, chiar și prin intermediul micului ecran, este copleșitor. După trei decenii de activitate, Cristian Brancu recunoaște faptul că are emoții înainte de începerea fiecărei emisiuni pe care o prezintă.

„Mereu am avut emoții spuneam mereu «Tatăl Nostru» și de la mai mulți oameni marei pe care i-am cunoscut. Emoția dinaintea unui demers trebuie să existe. Când nu mai există emoție înseamnă că nu mai ești acolo unde trebuie sau că există un gen de insatisfacție” mai spune Cristian Brancu.