VIDEO Cum a trecut Dana Săvuică peste „rușinea” de a fi femeie divorțată: „Familia a jucat un rol important”

Divorțul rămâne în continuare un subiect tabu în România, iar femeile divorțate sunt tratate cu indiferență sau chiar dispreț în societatea actuală. În rândul femeilor divorțate se află și Dana Săvuică. Îndrăgita vedetă recunoaște faptul că i-a fost foarte greu să accepte acest statut din cauza prejudecăților, da trecut peste toată presiunea cu ajutorul familiei.

„În primul rând m-a șocat sprijinul familiei. Am stat destul de mult în acea căsnicie pentru că mi-era rușine să le spun părinților mei știți eu vreau să divorțez. Nu am fost crescută așa. Eu în familie am văzut o femeie și un bărbat care se iubesc foarte mult, un bărbat care ar face orice pentru soția lui, o soție care ar face absolut pentru soțul ei. Eu am luat-o ca pe un eșec, că femeia e aia care trebuie să țină casa, care trebuie să țină familia. Toate șabloanele, toate etichetele pe care mi le-a băgat în cap societatea” a declarat Dana Săvuică, în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Călătoriile și prietenii

De asemenea, pe lângă familie, alături de Dana Săvuică au fost și prietenii apropiați. Adică acei oameni cărora le-a putut mărturisi prin ce trece după divorț care au ascultat-o fără să o judece. Totodată, după divorț s-a vindecat prin călătorii, descoperind oameni și locuri noi.

„După care am avut doi, trei prieteni care au fost alături de mine și nu m-au judecat. Am simțit că pot să mă descarc fără să mă simt judecată. Am călătorit destul de mult ca să văd locuri și lucruri noi” mai spune Dana Săvuică.