VIDEO Cum alegem corect protezele dentare de care avem nevoie? Medic: „Nu putem pune fațete dacă nu este cazul”

Alegerea corectă a protezelor dentare de care avem nevoie se face în baza unui control amănunțit și este decisă de medicul stomatolog. În primul rând, astfel de tratamente trebuie realizate astfel încât dinții pacienților să fie funcționali.

„Alegerea se face împreună cu medicul stomatolog pentru că, poate, noi citim sau vedem la televizor, pe internet, fațete. Trebuie să vedem dacă suntem un candidat potrivit pentru ele. Poate noi avem nevoie de coroane, nu de fațete. Și atunci este important este ca fiecărui dinte în parte să-i aplicăm lucrarea protetică potrivită. Și anume, dacă un dinte are o plombă foarte mare și riscă să se spargă, putem să punem o incrustație. Este ca o plombă dintr-un material mai rezistent. Nu se face de către medic din materialul acela fotopolimerizabil din care se realizează plombele” susține dr. Diana Andrei, medic stomatolog Regina Maria Dental Clinics.

Când este nevoie de o coroană dentară?

De foarte multe ori, medicii stomatologi recomandă montarea unei coroane dentare pentru ca dinții să fie salvați. Acest tip de proteză dentară are rolul de a evita spargerea dinților și de a-i face funcționali.

„Dacă dintele are un tratament de canal și atunci are o plombă foarte mare, dar are și pereții subțiri el are nevoie să fie acoperit pe întreaga lui circumferință pentru a nu se sparge. Și atunci trebuie să punem o coroană. Îi dăm dintelui o formă conică spunem o coroană care să-l acopere pe întreaga suprafață„ mai spune dr. Diana Andrei, medic stomatolog Regina Maria Dental Clinics.

Momentul în care se apelează la fațetele dentare

Fațetele dentare sunt un tip de proteză dentară pe care pacienții o solicită destul de des. Montarea fațetelor se face însă doar în anumite situații.

„Dacă de exemplu avem un dinte tocit, dar care nu are carii și nu are nevoie de tratamente de canal și dorim doar să-l lungim să-i redăm forma și lungimea naturale și să-l integrăm în funcționalitatea gurii, putem să optăm pentru o fațetă” explică dr. Diana Andrei, medic stomatolog Regina Maria Dental Clinics.