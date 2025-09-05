VIDEO Cum alegem fațetele dentare potrivite?

Fațetele dentare reprezintă un tratament de protetică dentară foarte la modă. Unii pacienți exagerează însă cu alegerea lor, preferând să poarte fațete prea deschise la culoare. Medicii stomatologi susțin că din punct de vedere estetic această alegere, oricât de asumată ar fi, nu este cea potrivită.

„Fațetele dentare reprezintă un tratament foarte utilizat. S-a ajuns însă într-o extremă a fațetelor cu un alb nenatural. Trebuie mai mult adaptate la forma facială” susține dr. Ramona Hîrbu, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Există mai multe tipuri de fațete dentare ce pot fi utilizate. Este important ca pacienții și medicii să decidă împreună ce fel de fațete trebuie alese și care sunt potrivite.

„Sunt mai multe feluri în funcție de modul de realizare și de materiale. Avem fațetele confecționate prin metoda indirectă, adică în cabinet facem o scanare, arătăm pacientului cam cum vor arăta și se fac acele piese în laborator. Cealaltă variantă, prin metoda directă, se fac direct în cabinet, și se aplică prin injectare direct pe dinte, așa că pacientul poate să plece cu fațetele puse” mai spune dr. Ramona Hîrbu, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.