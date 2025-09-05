VIDEO Cum ne ajută fațetele dentare și când sunt contraindicate

Fațetatele dentare reprezintă acele proteze dentare care îmbunătățesc aspectul dinților noștri. Deși eficiente și foarte solicitate, ele nu pot fi purtate de toate categoriile de pacienți. Sunt însă persoane care au anumite probleme dentare care fac imposibilă purtarea fațetelor.

„Fațetele dentare pot corecta forma și culoarea dinților, malpoziții, adică spațieri și înghesuiri ale dinților. Chiar și strungăreața. Pot să completeze niște dinți foarte plombați, să-i acopere sau care sunt fisurați și fracturați. Sau chiar tociți. Totuși, în cazul dinților tociți trebuie găsită cauza acestui lucru și rezolvată cu tratament ortodontic sau cu echilibrări ocluzare” susține dr. Ramona Hîrbu, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Anumite probleme dentare, așa cum este de exemplu bruxismul, fac imposibilă purtarea fațetelor dentare. Persoanele care suferă de bruxism există riscul să-și smulgă de pe dinți fațetele în timpul somnului.

„Fațetele dentare nu se recomandă în cazul persoanelor care au bruxism, pentru că le vor sparge” mai spune dr. Ramona Hîrbu, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.