VIDEO Despre feminitate cu Dana Săvuică, la Medika TV

Îndrăgita Dana Săvuică a fost invitata psihologului Bianca Poptea, în cadrul ediției de vineri a emisiunii „Minți Sclipitoare”. Sursă de inspirație pentru femeile din România, Dana Săvuică a explicat cât de important este ca femeile să facă un front comun pentru a fi mai puternice în fața tuturor provocărilor venite din partea societății.

„Eu cred cu tărie că noi femeile trebuie să ne unim într-o singură voce ca să devenim mai puternice, să putem să trecem peste orice obstacol al vieții cu capul sus, cu propria noastră identitate intactă, cu prețuire, cu respect de sine” susține Dana Săvuică.

Influențele negative ale societății

Dana Săvuică este de părere că neîncrederea femeilor în propriile forțe reprezintă efectul prejudecăților societății care pune presiune și încearcă să le împiedice evoluție emoțională și spirituală.

Totodată, o astfel de atitudine se poate observa și în sânul multor familii din care provin femeile, dar chiar și în cadrul școlilor. Educația, de multe ori conservatoare, generează efecte care pot pune piedici femeilor în drumul lor către succes și descoperirea autenticității și a sinelui.

„Lucrurile acestea sunt foarte importante și culmea este că sunt lucruri în ADN-ul nostru ne naștem, dar le pierdem pe parcurs pentru că ne zic părinții nu știu ce sau societatea sau școala. Nu cred că cineva își dă seama că sădește o astfel de sămânță de nesiguranță și în tine„ a explicat Dana Săvuică, la Medika TV.