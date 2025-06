VIDEO Eficiența conferinței „Adicții și adolescenți” a Asociației „Zi de Bine”

La începutul lunii iunie 2025, Asociația „Zi de Bine” a realizat o conferință amplă dedicată adicțiilor în rândul adolescenților. Conferința s-a numit „Adicții și adolescenți” și a avut la bază un amplu studiu realizat în liceele din București, în care elevii au fost întrebați despre consumul de substanțe interzise, alcool sau tutun.

Ceea ce au învățat participanții la această conferință a explicat la Medika TV, Gabriela Gocan, coordonator programe Asociația „Zi de Bine”.

„Eu cred că studiul nu ne-a arătat mai mult decât putem să vedem, dacă vrem să vedem. Noi am i-am întrebat pe copii. Studiul ne-a validat propunerile pe care le-am făcut, felul în care am ajuns în licee și i-am întrebat pe copii ce le lipsește. De acolo ne-am ghidat și am creat programul și după ghidul ONU, pe ei i-am întrebat. Studiul a validat ce au spus copiii” a explicat Gabriela Gocan, coordonator programe Asociația „Zi de Bine”.

Mai mult decât atât, conferința le-a dat șansa participanților să înțeleagă mai bine provocările generate de dependență.

„Dincolo de rapoarte și statistice, este nevoie să înțelegem noi mai profund provocările generate de dependență și să construim soluții durabile” mai spune Gabriela Gocan, coordonator programe Asociația „Zi de Bine”.