VIDEO Există viață și după divorț! Pașii care trebuie urmați după destrămarea căsniciei

Chiar dacă mulți parteneri care se despart consideră divorțul o perioadă încărcată de emoții negative, specialiștii îi îndeamnă să facă tot posibilul pentru a procesa și accepta aceste stări astfel încât să-și adune puterile pentru a merge mai departe. Divorțul nu este un capăt de linie în ceea ce privește viața personală, iar această perioadă trebuie depășită.

„Trebuie înțeles faptul că orice divorț implică un doliu, negarea, furia, frustrarea trebuie resimțite până la un punct, când ajungem la acceptare” spune Cristina Bragarencu, psihoteraprut, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

După ce intervine acceptarea stării provocate de separarea partenerilor, este necesară recalibrarea emoțiilor și concentarea lor pe propria persoană. Discuțiile cu un terapeut pot fi foarte benefice în redobândirea echilibrului interior. Un plan bun de a merge mai departe reprezintă cheia vindecării.

„Important este să intervină acceptarea, să ne gândim mai mult la ceea ce ne dorim și cum putem face lucrurile de acum înainte. Să ne defocusăm pe fosta relație și să ne gândim la un plan de a merge mai departe. Și să apeleze la psihoterapie pentru că este cheia tuturor acestor probleme” mai spune Cristina Bragarencu, psihoteraprut, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.