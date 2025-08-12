VIDEO Oricât ne-am dori, bronzul nu e veșnic. Iată de ce cremele autobronzante sunt nefolositoare

Doamnele și domnișoarele și-ar dori să aibă pielea bronzată tot timpul anului. După o baie de soare, bronzul de pe piele dispare în maximum 4 săptămâni Deși se crede că produsele cu efect autobronzant pot fi de folos, în realitate, nu fac decât să încarce pielea inutil, mai ales dacă sunt aplicate în exces.

„Nu există metode de menținere a pielii bronzate. Pentru că epidermul nostru este format din mai multe straturi de celule. Din momentul în care pleacă o celulă din straturile de cele mai de jos, până se descuamează, trec 4-5 săptămâni. Astfel, orice facem, orice cremă folosim, culoarea bronzată dispare„ susține dr. Victor Clătici, medic primar dermatolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cum trebuie utilizate cremele autobronzante

Cremele sau produsele cu efect autobronzant au fost concepute pentru a menține pielea bronzată pe tot parcursul anului. În realitate, medicii ne recomandă să nu apelăm prea mult și prea des la ele. Mai mult, ele trebuie alese astfel încât nuanța pielii să fie una plăcută pentru că, în caz contrar, riscăm să ne alegem cu o culoare mult prea stridentă. De asemenea, un strat prea gros de cremă aplicat pe piele poate să provoace neplăceri.

„Știu că există creme autobronzante, dar ele nu sunt eficiente dacă nu găsim o nuanță potrivită pielii noastre și, de asemenea, nu trebuie utilizate în exces” mai spune dr. Victor Clătici, medic primar dermatolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.