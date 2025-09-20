VIDEO Testul celor 10 ani de căsătorie. De ce se despart cuplurile după această perioadă?

Tot mai multe statistici vorbesc despre faptul că o căsătorie durează astăzi cel mult 10 ani. Din perspectivă psihologică, există multe explicații care generează ruperea unei căsnicii după această perioadă. Ce trebuie să facă partenerii? Specialiștii susțin faptul că ei au nevoie să reflecteze foarte bine asupra continuării relației și după 10 ani.

„De cele mai multe ori, la 8 10 ani de la momentul căsătoriei, este ca un test la care suntem supuși cu toții. Trece ideea aceea de îndrăgostire de 2, 3 ani, după care ne ducem în anumite direcții. Dacă avem copil ne focusăm pe copil sau pe carieră. Undeva, la 8-10 ani apare maturitatea relației care mă face să mă întreb: mai sunt aici sau nu? Și apare aceste întrebări, aceste neînțelegeri cu sine, această criză de roluri și apar probleme” spune Cristina Bragarencu, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Este nevoie ca fiecare dintre cei doi parteneri să facă o concesie cu sinele său și să-și dea seama dacă se mai regăsește sau nu în respectiva căsnicie.

„Cuplurile tren printr-o anumită criză în jurul vârstei de 10 ani și e foarte important ce fac în acel moment și individual și împreună. E important dacă vor conștientiza și dacă aleg să meargă împreună mai departe” mai spune Cristina Bragarencu, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.