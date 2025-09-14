VIDEO  Vârsta,  doar o cifră. Atitudinea e tot ce contează!  Sfaturi despre feminitate de la Dana Săvuică

Mereu prezentă în lumina reflectoarelor, Dana Săvuică a investit permanent în dezvoltarea personală și s-a reinventat de fiecare dată. Datorită experienței de viață pe care a acumulat-o, astăzi vorbește femeilor din România despre ce înseamnă să fii tu însăți indiferent de vârsta pe care o ai. Dana Săvuică le învață pe femei nu privească cifrele din buletin, ci să se bucure de viață și să-și descopere autenticitatea.

„Este o continuă descoperire, această înaintare în vârstă. Mie mi-a dat mai multă putere, am devenit mult mai sigură pe mine. Eu sunt acum pe ideea că nu mă mai interesează să mă înconjor de oameni care nu sunt pe același nivel intelectual, empatic și emoțional cu mine, care nu au aceeași vibrație cu mine” susține Dana Săvuică, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Proiectele profesionale de suflet

Descoperirea sinelui, acceptarea propriei identități și autocunoașterea sunt importante mai ales pentru dezvoltarea profesională. Astăzi, pentru că s-a reinventat de atâtea ori, Dana Săvuică este implicată și susține doar acele proiecte profesionale care o ajută să-și dezvolte spiritul și mintea.

„Nu spun da la orice câștig financiar pe care l-aș putea obține, dar care nu îmi place. Proiectele pe care eu le am acum sunt pun voce pentru audio books, sunt narator, e un job pe care l-am primit când a început pandemia, mai am un proiect prin care transmitem femeilor că viața este frumoasă la orice vârstă și că trebuie să ai curajul să trălucești. Am proiectul cu Carmen Negoiță, mai tânără cu 10 ani decât mine, See the World, și călătoresc foarte mult. Am o relație de prietenie cu fiica mea, am niște prietene cu care ies și mă simt bine. Deci cu alte cuvinte încerc să fiu cât mai activă posibil” mai spune Dana Săvuică.