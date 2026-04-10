Virusul HPV afectează și bărbații. Un medic recomandă vaccinarea

Și bărbații pot avea probleme medicale serioase din cauza infecției cu virusul HPV. Pentru că în cazul bărbaților nu există programe de screening, așa cu se întâmplă în cazul femeilor, medicii recomandă vaccinarea ca metodă preventivă.

Statistic, 1 din 3 bărbați este infectat cu o tulpină a virusului HPV, de aceea este necesară vaccinarea și în cazul lor.

Virusul HPV afectează și bărbații

Într-o declarație pentru știrideCluj.ro, medicul urolog Bogdan Ene, din cadrul Ambulatoriului Spitalului de Boli Infecțioase Cluj, recomandă ca și bărbații să se vaccineze împotriva infecției cu virusul HPV.

„Spre deosebire de femei, pentru bărbați nu există în prezent un test de screening standardizat pentru HPV. Astfel, vaccinarea rămâne cea mai sigură și eficientă metodă de a preveni infecția și de a stopa transmiterea sau dezvoltarea afecțiunilor asociate.” a declarat medicul Bogdan Ene, pentru sursa citată.

În ambulatoriul unității medicale, specialiștii acordă îngrijire medicală și sfaturi cu privire la riscul infecției HPV. De asemenea, acordă și asistență medicală în vederea recomandării vaccinării.