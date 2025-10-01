1 octombrie 2025 – Ziua Internațională a Medicului

La 1 octombrie, în România se sărbătorește Ziua Internațională a Medicului, obiectivul principal și simbolistica acestei zile constituindu-le cooperarea și colaborarea activă a medicilor din întreaga lume.

„Astăzi celebrăm nu doar o profesie, ci o misiune nobilă: aceea de a salva vieți, de a alina durerea și de a reda speranța. Medicul este sprijin, înțelepciune și dedicare. Este omul care, dincolo de halat și stetoscop, își pune cunoștințele în slujba fiecărui pacient. În această zi specială, transmitem respectul și recunoștința noastră tuturor medicilor pentru devotamentul, răbdarea și sacrificiile pe care le fac în fiecare zi. Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România urează tuturor medicilor La mulți ani!” potrivit unui mesaj postat pe rețelele de socializare de reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Ziua Internațională a Medicilor a fost declarată în anul 1984 de către Asociația Medicală Mondială, pentru a fi sărbătorită în fiecare an la 1 octombrie, ca un omagiu adus medicilor din întreaga lume pentru rolul lor esențial în protejarea sănătății oamenilor, pentru sacrificiul și dedicarea de care dau dovadă, dar și pentru a sublinia importanța solidarității și colaborării între profesioniștii din domeniul medical la nivel global.