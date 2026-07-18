Atac de panică sau probleme cardiace? Cum facem diferența între ele VIDEO

De foarte multe ori, simptomele unei boli de inimă seamănă cu cele ale unui atac de panică. Între problema fizică și cea emoțională există însă diferențe semnificative.

„Diferența dintre un atac de panică și problemele cardiace, constă în faptul că atacul de panică are un punct maxim de 10 – 20 de minute în care simțim tremur în corp, în mâini, înțepături, dar acestea scad în intensitate” explică Cristina Vișan, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

În cazul unei probleme cardiace, intensitatea și durata simptomelor sunt mult mai mari. Mai mult, pentru a le diferenția și diagnostica în mod corect sunt necesare investigații medicale.

„În cazul unei probleme cardiace, simțim o înțepătură, o apăsare în piept, ca o gheară, și nu scade în intensitate. Atunci e bine de mers și de verificat la un medic cardiolog” mai spune Cristina Vișan, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.