Acordarea primului ajutor în România: 82% dintre români nu știu să facă asta

Foarte mulți români nu știu să reacționeze într-o situație de urgență sau cum să acorde primul ajutor. Este rezultatul unui studiu realizat de Groupama.

„Unu din cinci români declară că a fost martor la o situaţie de urgenţă în care a fost necesară acordarea primului ajutor, însă 82% dintre respondenţi sunt nesiguri sau declară ferm că nu ar avea cunoştinţele necesare pentru a acţiona corect”, potrivit studiului.

Mai mult, există o discrepanță semnificativă între expunerea la situații de urgență și nivelul de pregătire al oamenilor pentru a interveni corect într-o situație de urgență.

Mai mult, 8 români din 10 nu au participat la un curs de prim ajutor și nici nu ar fi dispuși să facă asta.

„Studiul Groupama evidenţiază că aproape 82% dintre românii intervievaţi nu au participat niciodată la un curs de prim ajutor, fizic sau online. Doar o treime dintre respondenţi şi-ar dori să participe la o astfel de sesiune de instruire în viitor, interesul având o variaţie semnificativă în funcţie de vârstă. Tinerii sunt cei mai deschişi la această idee, interesul scăzând progresiv odată cu înaintarea în vârstă. La nivel regional, locuitorii din sud-estul ţării înregistrează cel mai ridicat interes, Bucureştiul fiind însă printre zonele care înregistrează cel mai scăzut interes, cu un procent de doar 26.7%. Din totalul celor chestionaţi, doar 18% au urmat un astfel de curs, semnificativ mai mulţi în rândul celor cu educaţie superioară, majoritatea însă cu mult timp în urmă: 1.5% au absolvit un curs în ultimul an; 3.5% în ultimii 5 ani; 13.1% în urmă cu mai bine de 5 ani, ceea ce presupune că abilităţile lor necesită o actualizare”, potrivit studiului.