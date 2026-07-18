Proiect dedicat profesioniștilor care lucrează cu persoane dependente de jocuri de noroc VIDEO

Adicția provocată de jocurile de noroc este o realitate. Din păcate, România oferă prea puțin suport acestor persoane. Ceea ce este necesar sunt profesioniștii care să lucreze cu astfel de persoane. Sprijinul vine din zona ONG, acolo unde au fost create programe de formare dedicate specialiștilor care pot lucra cu oamenii dependenți de jocuri de noroc.

„Ce ne-am propus prin acest proiect este să descoperim problema jocurilor de noroc, o problemă tot mai prezentă astăzi. Este o adicție comportamentală și ne-am dat seama că nu putem aborda problema doar din perspectivă psihologică, pentru că ea comportă foarte multe alte implicații. Ne-am dat seama că trebuie să aducem la aceeași masă chiar și parteneri financiari” susține Oana Crăciun, vicepreședinte Asociația ALIAT pentru Sănătate Mintală, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Ca urmare a inițierii acestui proiect, a fost creat un instrument de lucru pe care profesioniștii formați în cadrul cursurilor îl pot utiliza în procesele terapeutice.

„S-a creat un instrument pentru profesioniștii participanți la proiect și-l pot folosi atât între ei, pe zona de psiho-educație și educație în ceea ce privește jocurile de noroc, pentru că asta am urmărit în principal în proiect nivelul de educație al specialiștilor care interacționează cu persoanele dependente de jocuri de noroc. Am construit un instrument prin care să vorbim despre jocurile de noroc, ca să fie mult mai ușor. Este vorba despre niște carduri care conțin anumite citate, foarte utile în interacțiunea cu persoanele dependente de jocurile de noroc” mai spune Oana Crăciun, vicepreședinte Asociația ALIAT pentru Sănătate Mintală, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.